Stasera, il Grande Fratello Vip riparte con una nuova puntata e una veste aggiornata. La conduttrice Cesara Buonamici annuncia alcune novità rispetto alle edizioni passate. L’evento segna il ritorno del reality show, che vede al centro del palinsesto televisivo un cast di concorrenti pronti a confrontarsi davanti alle telecamere. La serata si svolgerà con le consuete dinamiche del programma.

L’appuntamento è finalmente arrivato: il Grande Fratello Vip torna stasera 17 marzo 2026 con una nuova puntata, e persino con una nuova veste. Anzi, è tutto nuovo, in parte: non vedremo più Alfonso Signorini al timone, ma avremo modo di apprezzare il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione. Al suo fianco due opinioniste d’eccezione: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Cosa possiamo aspettarci da questa nuova edizione? Cesara Buonamici torna come opinionista al Grande Fratello Vip. Per Cesara Buonamici, è un ritorno: è pronta a ricoprire ancora una volta il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. L’avventura è tutta al femminile, considerando anche il ritorno attesissimo di Ilary Blasi alla conduzione del GF, tra le conduttrici che hanno saputo dare una sua impronta riconoscibile a ogni edizione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip al via, cosa cambia rispetto alle precedenti edizioni: parla Cesara Buonamici

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