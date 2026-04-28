Sanità Ugolini Rete civica | Ripristinare l’automedica Mike 9 nel distretto di Rimini sud-Riccione
Durante una seduta parlamentare, una rappresentante della Rete civica ha chiesto alla Regione di ripristinare l’automedica Mike 9 nel distretto di Rimini sud-Riccione. La richiesta è stata presentata mediante un’interrogazione a risposta immediata, in cui si specifica la necessità di riattivare questo servizio sanitario nell’area interessata. La questione riguarda direttamente le modalità di assistenza e servizio di emergenza nel territorio.
Ripristinare l’automedica Mike 9 nel distretto di Rimini sud-Riccione. A chiederlo alla Regione, in un’interrogazione a risposta immediata in aula, è Elena Ugolini (Rete civica). “La soppressione della Mike 9 ha alimentato, nei territori interessati, forti preoccupazioni circa l’allungamento dei.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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