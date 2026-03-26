La culla per la vita della parrocchia di Santa Maria del Torrione a Ravenna, aperta nel 2023, è stata chiusa da circa un anno. La chiusura del servizio ha suscitato interventi da parte di rappresentanti della Rete civica, che chiedono alla Regione di intervenire per riattivarlo. La questione è stata portata anche all’attenzione delle autorità regionali.

La consigliere regionale chiede alla Giunta se “abbia censito con precisione le culle per la vita attive in regione e se intenda attivarsi per far ripartire la culla per la vita di Ravenna" Il caso della 'culla per la vita' della parrocchia di Santa Maria del Torrione a Ravenna, inaugurata nel 2023, e come raccontato da Dossier RavennaToday chiusa da circa un anno, arriva anche in Regione. A chiedere un chiarimento sul mancato funzionamento di questo sistema, pensato a tutela delle madri che si trovano in situazioni di estrema difficoltà, è la consigliera regionale di Rete civica Elena Ugolini. Con un'interrogazione, la consigliera ha spiegato che "in Italia sarebbero attive circa 60 culle per la vita: in Lombardia sarebbero 11, mentre in Emilia-Romagna 4 e quella di Ravenna è l’unica culla presente in Romagna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - La culla per la vita chiusa da un anno, Ugolini (Rete civica): "La Regione si impegni a riattivare il servizio"

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