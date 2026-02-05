Lavoro e indipendenza | il nuovo orizzonte per 24 persone con disabilità nel Distretto di Riccione

Questa mattina sono stati presentati i risultati del progetto “Attività di formazione e avviamento al lavoro” nel Distretto di Riccione. In tutto, 24 persone con disabilità hanno iniziato percorsi di formazione, orientamento e autonomia. L’obiettivo è aiutarle a trovare un lavoro e vivere in modo più indipendente. Un passo concreto che coinvolge direttamente chi cerca nuove opportunità.

Sono 24 le persone con disabilità coinvolte in percorsi di formazione, orientamento al lavoro e allenamento all'autonomia nell'ambito del progetto "Attività di formazione e avviamento al lavoro" messo in campo dal Distretto socio-sanitario di Riccione. Il progetto è finanziato con fondi Pnrr.

