In Italia, la spesa sanitaria continua a salire mentre i fondi disponibili restano invariati o diminuiscono, creando un divario crescente. Il paese affronta un invecchiamento della popolazione e sfide legate alle crisi globali, che influenzano la gestione delle risorse sanitarie. Le previsioni indicano che questa discrepanza tra spesa e finanziamenti si allargherà nel tempo, mettendo sotto pressione il sistema sanitario.

In un’Italia che invecchia e che si trova a navigare nella nuova era delle permacrisi globali, il divario tra previsioni di spesa e fondo sanitario è destinato a crescere. Risultato? Nel triennio 2027-2029 mancheranno 30 miliardi alla sanità pubblica. E a farne le spese saranno prima le Regioni, poi i cittadini. A segnalarlo è la nuova analisi di Fondazione Gimbe sul Documento di Finanza Pubblica 2026. Da un lato la spesa sanitaria rimane ferma al 6,4% del Pil fino al 2029, mentre il divario con il finanziamento pubblico schizza, per la precisione, a 30,6 miliardi nel triennio. Risultato? In assenza di investimenti a partire dalla prossima Legge di Bilancio “questo squilibrio non potrà che scaricarsi sui bilanci delle Regioni, costrette ad aumentare la pressione fiscale o a tagliare i servizi”, prevede il presidente Nino Cartabellotta.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanità sempre più cara, il gap tra spesa e Fondi è destinato a crescere

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