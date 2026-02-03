Tari la tassa sui rifiuti sempre più cara e sempre più iniqua

La tassa sui rifiuti continua a salire, arrivando in media a 350 euro a famiglia. Molti cittadini si lamentano, perché la spesa è sempre più alta e non si vede un miglioramento nei servizi. Le proteste aumentano, e molti chiedono spiegazioni su come vengono spesi quei soldi. Intanto, le tariffe aumentano ancora, senza che cambino le condizioni per i contribuenti.

Una media di 350 euro a famiglia. Per una tassa, quella sui rifiuti, ritenuta iniqua e soggetta a continui aumenti. L’analisi della Uil sulla Tari evidenzia importanti differenze territoriali. Per esempio, guardando le Città Metropolitane, si va dai 518 euro a nucleo di Genova ai 499 di Napoli, dai 365 di Torino ai 334 di Roma, passando per i 294 di Milano e i 236 di Bologna. Lo studio del Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione della Uil, diretto dal segretario confederale Santo Biondo, fa emergere differenze persino maggiori: il costo più alto si registra a Pisa ed è pari a 650 euro medi l’anno a famiglia, quello minore è a La Spezia, con 180 euro l’anno a nucleo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Tari, la tassa sui rifiuti sempre più cara e sempre più iniqua Approfondimenti su Tari Tassa “Tari, mazzata per gli italiani”. La tassa è sempre più cara: chi paga di più e perché Rifiuti nelle Marche, discariche verso la saturazione: la Tari sempre più cara, +5,5% in un anno. Stangata a Macerata (+9,2%), meglio a Fermo Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Tari Tassa Argomenti discussi: Tari non pagata, dopo quanto tempo va in prescrizione?; Tari non pagata, ecco quando va in prescrizione: le cose da sapere; Tari non pagata, dopo quanto tempo va in prescrizione?; Riscossione della Tari. Novità sui pagamenti, tre rate invece di due. Studio Uil, la Tari è calata del 7,2% ad AostaLa tassa sui rifiuti (Tari) è diminuita del 7,22% nel Comune di Aosta, passando dai 356 euro del 2024 a 330 euro del 2025, rispetto a una media nazionale che si attesta sui 350 euro. (ANSA) ... ansa.it Tari non pagata, ecco dopo quanto tempo va in prescrizione: le cose da sapereIn base alla normativa vigente, spiega Immobiliare.it, la Tari si prescrive in un termine di 5 anni. Questo vuol dire che, una volta trascorsi i 5 anni dal momento in cui il pagamento doveva essere ... tg24.sky.it Al debutto il bonus TARI: dal 2026 è pienamente operativo lo sconto sulla tassa sui rifiuti. Introdotta dal decreto legge n. 124/2019 e attuata dopo una lunga attesa lo scorso anno da parte dell’ARERA, sui bollettini relativi alla TARI di quest’anno entra in ca - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.