A Rimini, i prezzi di dolci tradizionali e carne sono aumentati in vista della Pasqua, portando le famiglie a prestare maggiore attenzione alla spesa e alla qualità dei prodotti. Con l’arrivo della primavera, si registrano aumenti sui prezzi di uova, colombe e decorazioni, che si trovano già sugli scaffali dei supermercati e delle pasticcerie della zona.

Con l’ingresso della primavera, è subito Pasqua. Uova, colombe e decorazioni primaverili già affollano gli scaffali e le corsie di supermercati, alimentari e pasticcerie. Colori e prodotti sono sempre gli stessi (o quasi) ma i prezzi no: l’Osservatorio Federconsumatori ha monitorato i costi dei prodotti tipici della Pasqua, dalla carne ai dolci. Dalla rilevazione emerge che, nel 2026, l’aumento medio è del +5,2% rispetto allo scorso anno. Dopo la forte impennata del costo del cacao, si registrano, anche quest’anno, aumenti nel settore delle uova di Pasqua (mediamente +6%), con in testa i coniglietti di cioccolato e l’uovo piccolo (+8%). Nel settore dei prodotti da forno ad aumentare maggiormente è il prezzo della colomba classica (+7%), in quello della carne il prezzo di agnello e coniglio (+10%). 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Pasqua più cara anche a Rimini: aumenti su dolci e carne, famiglie più attente a spesa e qualità

Articoli correlati

Pasqua più cara anche per i parmigiani: voli fino al +60% mentre la spesa sfiora i 250 euroTra rincari su colombe, viaggi e trasporti, il conto delle festività sale: per le famiglie aumenti fino al 40% e biglietti aerei sempre più salati...

Pasqua più cara anche nel 2026: aumentano uova di cioccolato, colombe e voli. Ecco quanto ci costeranno le festeUna volta è per l’inflazione, un’altra per il cambiamento climatico, un’altra ancora per le tensioni geopolitiche.

Una raccolta di contenuti su Pasqua più cara anche a Rimini aumenti...

Temi più discussi: Pasqua più cara anche a Rimini: aumenti su dolci e carne, famiglie più attente a spesa e qualità; Pasqua più cara anche per i parmigiani: voli fino al +60% mentre la spesa sfiora i 250 euro; Una Pasqua più cara del solito; Uova, Pasqua più cara: prezzi in volo e filiera in allerta.

Pasqua più cara per gli italiani: aumentano uova di cioccolato, viaggi e trasporti, pesa anche la crisi internazionaleSarà una Pasqua all’insegna dei rincari per gli italiani. Dalle uova di cioccolato ai trasporti, passando per i viaggi in aereo e in treno, i prezzi risultano in aumento rispetto allo scorso anno e il ... online-news.it

Pasqua, i prezzi dei prodotti tipici crescono del 5,2%. Dalle uova alle colombe: i rincariLeggi su Sky TG24 l'articolo Pasqua, i prezzi dei prodotti tipici crescono del 5,2%. Dalle uova alle colombe: i rincari ... tg24.sky.it

Buon giorno e buon lunedì Guardate che belle queste mini pasqualine! Sono ideali come antipasto e segnaposto a Pasqua! https://blog.giallozafferano.it/cucinanonnalina/ricetta-mini-torte-pasqualine/ - facebook.com facebook

AscoltarTi è una festa - Domenica di Pasqua - 5 Aprile 2026 x.com