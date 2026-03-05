Il 10 marzo si terrà un presidio a via Nizza davanti all’Asl, promosso dalla FP CGIL di Salerno, per denunciare le condizioni dei lavoratori precari nel settore sanitario. La manifestazione si svolgerà in risposta alle richieste dei dipendenti, che chiedono miglioramenti e stabilizzazioni del personale. L’evento coinvolge operatori e rappresentanti sindacali che intendono portare all’attenzione pubblica le questioni legate al lavoro in sanità.

È un vero e proprio ultimatum quello lanciato dalla FP CGIL di Salerno. Al centro della tempesta, il futuro di centinaia di lavoratori precari dell’ASL salernitana: medici, infermieri e personale tecnico reclutato durante l’emergenza e impiegato in progetti vitali come le cure palliative e la rete oncologica.Con i contratti in scadenza tra aprile e giugno 2026 e il silenzio dell’azienda, il sindacato ha rotto gli indugi proclamando lo stato di agitazione.”Non possiamo più accettare questo silenzio. Parliamo di professionisti che garantiscono i livelli essenziali di assistenza e che oggi, nonostante abbiano maturato i requisiti per la stabilizzazione previsti dalla legge, non hanno certezze sul domani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Precari nella sanità, è protesta: 10 marzo presidio a via Nizza davanti all’Asl

