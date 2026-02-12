DDL stupri domenica 15 febbraio presidio unitario a Lecco | sindacati e centri antiviolenza contro la riforma

Domenica 15 febbraio, a Lecco, in piazza XX Settembre, si svolgerà un presidio unitario contro il disegno di legge

CGIL, CISL, UIL, Telefono Donna, Altra Metà del Cielo e UDI in piazza XX Settembre dalle 10 alle 12 con flash mob e volantinaggio. "Formula 'contro la volontà' sostituisce 'consenso'. Arretramento grave che ribalta autodeterminazione e scarica responsabilità sulle vittime" Domenica 15 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, a Lecco, in piazza XX Settembre, si terrà un presidio unitario con flash mob e volantinaggio, contro il disegno di legge cosiddetto "stupri", attualmente all'esame del Parlamento, promosso da CGIL, CISL, UIL insieme ai centri antiviolenza Telefono Donna ed Altra Metà del Cielo ed a UDI.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Ddl Stupri, la protesta dei centri antiviolenza davanti al Senato: “Inaccettabile, spazza via decenni di conquiste delle donne”

La protesta dei centri antiviolenza davanti al Senato evidenzia una forte opposizione al Ddl Stupri.

Violenza sessuale, Trevisi contro la riforma del Ddl stupri: «Togliere la nozione di consenso è un passo indietro»

Il dibattito sulla riforma del reato di violenza sessuale in Italia è diventato oggetto di attenzione pubblica, con posizioni contrastanti tra sostenitori e oppositori.

ddl stupri domenica 15Ddl stupri, la mobilitazione nazionale per la cancellazione del consenso passa anche per GenovaDomenica 15 febbraio alle ore 14,00 presso la sala Campana del Teatro della Tosse in piazza Renato Negri a Genova si svolgerà l’Assemblea Pubblica promossa a ... ilsecoloxix.it

ddl stupri domenica 15Monza scende in piazza: il corteo delle donne (ma non solo) contro il Ddl BongiornoAnche Monza, come molte altre piazze italiane, si mobilita. Ecco perché (e chi) scenderà in piazza contro quello che è stato definito il Ddl stupri ... monzatoday.it

