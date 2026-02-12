DDL stupri domenica 15 febbraio presidio unitario a Lecco | sindacati e centri antiviolenza contro la riforma

Domenica 15 febbraio, a Lecco, in piazza XX Settembre, si svolgerà un presidio unitario contro il disegno di legge

CGIL, CISL, UIL, Telefono Donna, Altra Metà del Cielo e UDI in piazza XX Settembre dalle 10 alle 12 con flash mob e volantinaggio. "Formula 'contro la volontà' sostituisce 'consenso'. Arretramento grave che ribalta autodeterminazione e scarica responsabilità sulle vittime" Domenica 15 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, a Lecco, in piazza XX Settembre, si terrà un presidio unitario con flash mob e volantinaggio, contro il disegno di legge cosiddetto "stupri", attualmente all'esame del Parlamento, promosso da CGIL, CISL, UIL insieme ai centri antiviolenza Telefono Donna ed Altra Metà del Cielo ed a UDI.🔗 Leggi su Leccotoday.it

La protesta dei centri antiviolenza davanti al Senato evidenzia una forte opposizione al Ddl Stupri.

Il dibattito sulla riforma del reato di violenza sessuale in Italia è diventato oggetto di attenzione pubblica, con posizioni contrastanti tra sostenitori e oppositori.

