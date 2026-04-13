Calabria sanità in crisi | 321 milioni di fuga verso il Nord

In Calabria, la gestione del sistema sanitario sta affrontando una crisi significativa, con circa 321 milioni di euro che sono stati trasferiti verso il Nord del Paese. La situazione si aggrava con l’ipotesi di un’applicazione dell’autonomia differenziata, che potrebbe influenzare ulteriormente il funzionamento dei servizi pubblici e la stabilità economica della regione. Questo scenario solleva preoccupazioni riguardo alla sostenibilità del sistema sanitario locale e alle ripercussioni sulla popolazione.

La gestione della sanità calabrese e l’imminente applicazione dell’autonomia differenziata rappresentano due nodi cruciali che minacciano la tenuta sociale ed economica del territorio. Mentre nel 2025 i cittadini della regione hanno dovuto impegnare 321 milioni di euro per curarsi fuori dai confini regionali, il dibattito sull’autonomia istituzionale solleva nuovi timori circa la capacità della Calabria di garantire servizi essenziali senza aggravare il divario con il resto del Paese. L’eredità del commissariamento e il peso economico sui cittadini. Il percorso della sanità in Calabria è stato segnato per ben 17 anni da una gestione commissariale che ha condizionato profondamente le dinamiche sociali locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, sanità in crisi: 321 milioni di fuga verso il Nord Leggi anche: Nonni in fuga dal Sud, in 200mila verso il Nord tra affetti e sanità migliore Leggi anche: Sanità Calabria: l’allarme fuga e il rischio autonomia differenziata