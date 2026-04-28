Sanità Giuliano UGL | Riconoscere il lavoro usurante per tutte le professioni sanitarie

Un rappresentante sindacale ha dichiarato che tutte le professioni sanitarie dovrebbero essere considerate come lavori usuranti. La richiesta si concentra sulla necessità di introdurre tutele previdenziali più adeguate e di adottare misure specifiche per contrastare la fuga di personale dal Sistema sanitario nazionale. La proposta mira a riconoscere le condizioni di fatica e stress legate a queste professioni.

UGL Salute sostiene la richiesta di riconoscere come usurante il lavoro di tutte le professioni sanitarie: “Servono tutele previdenziali adeguate e misure specifiche per fermare la fuga dal Servizio Sanitario Nazionale”.. “ Il Servizio Sanitario Nazionale non può più reggersi sul sacrificio invisibile di migliaia di professionisti a cui si continuano a negare tutele previdenziali adeguate. Concordiamo con la FNO TSRM e PSTRP: è tempo di riconoscere ufficialmente il carattere usurante del lavoro svolto da tutte le professioni sanitarie, nessuna esclusa “. Lo dichiara in una nota Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute. “ Non possono esistere – prosegue Giuliano – figure di serie B.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sanità, Giuliano (UGL): “Riconoscere il lavoro usurante per tutte le professioni sanitarie.” Notizie correlate UGL Salute: “Riconoscere il lavoro usurante per tutte le professioni sanitarie"“Il Servizio Sanitario Nazionale non può più reggersi sul sacrificio invisibile di migliaia di professionisti a cui si continuano a negare tutele... Ugl Salute, Giuliano: “Intramoenia fuori controllo serve trasparenza nelle aziende sanitarie”“Il nodo dell’intramoenia è centrale nella battaglia contro le liste d’attesa e non può più essere affrontato con ambiguità o tolleranze”. Contenuti di approfondimento UGL Salute: Riconoscere il lavoro usurante per tutte le professioni sanitarieIl Servizio Sanitario Nazionale non può più reggersi sul sacrificio invisibile di migliaia di professionisti a cui si continuano ... iltempo.it Sanità, Giuliano (UGL): Intelligenza artificiale sia supporto mai sostituzione dell’uomoIl progresso tecnologico che sta investendo la sanità europea deve essere governato con la consapevolezza che nessuna macchina potrà mai replicare l’umanità e l’intuito di chi dedica la propria vita a ... mediterranews.org