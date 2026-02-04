Asili nido e sezioni primavera | i dati in Liguria oltre il 50% dei Comuni senza servizio

Nei Comuni liguri oltre il 50% non offre servizi di asili nido e sezioni primavera. L’Istat ha diffuso i dati più recenti, e la situazione si fa preoccupante. Molti piccoli e famiglie devono arrangiarsi senza un punto di riferimento per l’infanzia. Solo pochi Comuni si sono impegnati ad offrire queste strutture, mentre la maggior parte resta scoperta. La questione si fa sempre più urgente in una regione dove l’offerta di servizi per i più piccoli è molto limitata.

L'Istat, nelle ultime ore, ha diffuso alcuni dati riferiti agli asili nido e alle sezioni primavera presenti nei Comuni italiani. Si tratta dei numeri relativi all'anno educativo 20232024 e a livello nazionale parliamo di quasi 378.500 posti autorizzati (+3,4% rispetto all’anno precedente) e di un divario, anche per effetto del calo delle nascite, che si riduce gradualmente rispetto al numero dei bambini; in media ci sono 31,6 posti ogni cento. L'Italia, però, rimane sotto al target europeo sul tasso di frequenza, fissato al 33% per il 2010 e per il 45% al 2030. Siamo andati a spulciare i dati della Liguria.🔗 Leggi su Genovatoday.it

