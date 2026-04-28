Sanità Fiazza | 110 mila euro in più per un nuovo direttore della comunicazione schiaffo ai cittadini che pagano le tasse

In un momento in cui i cittadini devono affrontare lunghe attese nelle strutture sanitarie e un incremento delle tasse regionali pari a 450 milioni di euro, l’Ausl di Parma ha deciso di destinare 110 mila euro per un nuovo incarico di comunicazione. La notizia ha suscitato reazioni critiche da parte di alcuni rappresentanti, che considerano questa spesa come un segnale di scarsa attenzione alle reali esigenze della popolazione.