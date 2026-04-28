Sanità Fiazza | 110 mila euro in più per un nuovo direttore della comunicazione schiaffo ai cittadini che pagano le tasse
In un momento in cui i cittadini devono affrontare lunghe attese nelle strutture sanitarie e un incremento delle tasse regionali pari a 450 milioni di euro, l’Ausl di Parma ha deciso di destinare 110 mila euro per un nuovo incarico di comunicazione. La notizia ha suscitato reazioni critiche da parte di alcuni rappresentanti, che considerano questa spesa come un segnale di scarsa attenzione alle reali esigenze della popolazione.
"Mentre i cittadini affrontano liste d’attesa infinite e un aumento delle tasse regionali per 450 milioni di euro, l’Ausl di Parma decide di spendere 110.000 euro all’anno per un ulteriore direttore della comunicazione, che si somma ad oltre dieci addetti alla comunicazione. È una scelta.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie correlate
Tommaso Fiazza: "110 mila euro in più per un nuovo direttore della comunicazione, schiaffo ai cittadini che pagano le tasse""Mentre i cittadini affrontano liste d’attesa infinite e un aumento delle tasse regionali per 450 milioni di euro, l’Ausl di Parma decide di spendere...
La Puglia del Pd, più tasse e meno servizi: il buco della sanità lo pagano i cittadiniLa Puglia è una bomba ad orologeria che rischia di esplodere nelle tasche dei contribuenti, un cortocircuito dove il cinismo della sinistra e il...