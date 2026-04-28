Sanità convenzionata controlli dell' Asp in ritardo e i budget restano un' incognita | Così aumentano le liste d' attesa

Le verifiche dell'Asp sulla sanità convenzionata sono state condotte con notevole ritardo, lasciando incerte le disponibilità di bilancio. Le ispezioni sono state eseguite oltre i termini previsti, e ci sono segnali di possibili modifiche ai budget già assegnati dopo il loro approvazione. Questa situazione contribuisce all’allungamento delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie.

Controlli effettuati fuori tempo massimo e il rischio di modificare a posteriori budget già assegnati. Perché se da una parte dovevano essere verifiche preventive, dall'altra sono arrivate a contratti già firmati: così i controlli dell'Asp di Palermo sulle autocertificazioni delle strutture.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sanità, budget di 62 milioni per il personale: la Campania sigla il patto sulle liste d?attesaListe di attesa: conto alla rovescia per la pubblicazione, da maggio sul sito di Agenas, dei dati di flusso relativi a prenotazioni e prestazioni... "Sanità, per la Regione le liste d’attesa funzionano""La giunta regionale faccia chiarezza sulla gestione delle liste d’attesa sanitarie nella provincia di Reggio e in particolare sulle criticità... Contenuti di approfondimento Sanità, virata privataQuasi mezzo secolo dopo, il servizio sanitario universale scivola sempre più verso la sussidiarietà privata. Lo conferma esplicitamente il terzo Focus tematico dell’Ufficio parlamentare bilancio ( ... difesapopolo.it Sanità, budget di 62 milioni per il personale: la Campania sigla il patto sulle liste d’attesaListe di attesa: conto alla rovescia per la pubblicazione, da maggio sul sito di Agenas, dei dati di flusso relativi a prenotazioni e prestazioni ambulatoriali e di ricovero da tutte le ... ilmattino.it