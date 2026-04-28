sanità bufera in asst nord milano | attacco social contro dirigente fials chieste dimissioni immediate

Una polemica si è scatenata sui social contro un dirigente di un’azienda sanitaria nel Nord Milano, con richieste di dimissioni immediate. La vicenda non riguarda un semplice scontro sindacale, ma si tratta di un episodio che potrebbe avere ripercussioni sul sistema sanitario regionale. La situazione si sta rapidamente evolvendo, attirando l’attenzione di diverse parti coinvolte e sollevando interrogativi sulla gestione e sulla trasparenza all’interno della struttura.

Non è un dibattito sindacale acceso. È un caso che rischia di trasformarsi in un vero e proprio scandalo nel sistema sanitario lombardo. Negli ultimi giorni, all’interno dell’ASST Nord Milano, un esponente sindacale – secondo quanto ricostruito – ha pubblicato sui propri canali social contenuti.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Referendum, bufera su Giusi Bartolozzi: “La magistratura è un plotone d’esecuzione”. Chieste le dimissioniIl panorama politico italiano è stato recentemente travolto da una bufera mediatica e istituzionale a causa delle dichiarazioni di Giusi Bartolozzi,... Sanità, ultimatum della Fials: "Ospedali di Comunità senza personale"Le nuove strutture della sanità territoriale rischiano di restare incompiute prima ancora di partire. Approfondimenti e contenuti sanità, bufera in asst nord milano: attacco social contro dirigente fials, chieste dimissioni immediateBufera nell’ASST Nord Milano per un attacco social contro un dirigente Fials, con riferimenti personali ritenuti gravissimi.Il contenuto, rimasto online per ore, ha scatenato la reazione del sindacato ... milanotoday.it Palazzo Sanità. Asst conclude il suo restylingPartirà dopo l’estate la seconda tranche dei lavori a Palazzo Sanità, dove dal 2024 è in corso la riqualificazione per riconvertirlo nella Casa di Comunità. Il progetto prevede la ristrutturazione ... ilgiorno.it