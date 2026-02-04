Sanità ultimatum della Fials | Ospedali di Comunità senza personale

La Fials lancia un avvertimento chiaro: se le nuove strutture di Ospedali di Comunità non avranno personale, rischiano di non aprire mai. La sanità territoriale si ferma davanti alla mancanza di risorse umane. La situazione è critica, e i sindacati chiedono azioni immediate per evitare che le strutture restino solo sulla carta.

Le nuove strutture della sanità territoriale rischiano di restare incompiute prima ancora di partire. La Fials Salerno ha lanciato un ultimatum alla direzione dell'Asl, chiedendo un confronto entro cinque giorni per scongiurare il blocco dei servizi previsti dal decreto ministeriale 77. Al centro.

