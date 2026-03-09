Referendum bufera su Giusi Bartolozzi | La magistratura è un plotone d’esecuzione Chieste le dimissioni

Il panorama politico italiano è stato recentemente scosso da una forte reazione dopo le dichiarazioni di Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del ministro Carlo Nordio, in cui ha affermato che la magistratura rappresenta un “plotone d’esecuzione”. La frase ha suscitato richieste di dimissioni e un acceso dibattito pubblico, attirando l’attenzione su un episodio che ha coinvolto direttamente figure istituzionali di rilievo.

Il panorama politico italiano è stato recentemente travolto da una bufera mediatica e istituzionale a causa delle dichiarazioni di Giusi Bartolozzi, attuale capo di Gabinetto del ministro Carlo Nordio. Durante un confronto televisivo su Telecolor, la funzionaria ha utilizzato espressioni estremamente forti nei confronti della magistratura, definendola come un insieme di plotoni di esecuzione da cui i cittadini dovrebbero liberarsi attraverso il voto favorevole al prossimo referendum. Queste parole, pronunciate in un contesto di acceso dibattito con la senatrice Ilaria Cucchi, hanno immediatamente varcato i confini dello studio televisivo per diventare il centro di una durissima polemica nazionale che vede contrapposti i sostenitori della riforma della giustizia e i difensori dell’autonomia giudiziaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

