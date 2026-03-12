Sanità a rischio | Roma difende l’uguaglianza delle cure

Il 13 marzo a Roma si terrà un confronto sulla sanità pubblica promosso dall’Associazione Politica e Società nell’Impegno dei Cattolici. L’evento si concentrerà sulla tutela dell’uguaglianza delle cure e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti e cittadini interessati ai temi della salute e dell’assistenza pubblica. La discussione si svolgerà nel contesto delle attuali sfide che mettono a rischio il sistema sanitario locale.

Il 13 marzo prossimo, a Roma, si terrà un confronto cruciale sul futuro della sanità pubblica, promosso dall'Associazione Politica e società nell'impegno dei cattolici. L'incontro, previsto per venerdì alle ore 16:30 presso l'Hotel Ripa in via degli Orti di Trastevere, mira a difendere l'universalità delle cure contro le crescenti disuguaglianze sociali ed economiche che minacciano il sistema sanitario italiano. Non si tratta di una semplice riunione tecnica, ma di uno spazio di riflessione dove esperti come Giuseppe Nicolò, Raffaella Bucciardini, Evaristo Ettorre e Americo Cicchetti analizzeranno come preservare la dignità della persona nel contesto di un sistema che rischia di lasciare indietro i più fragili.