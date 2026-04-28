Il titolo, innanzitutto: La mossa del granchio (Rizzoli, 448 pp.). Che cos’è? Una mossa di scacchi (meglio conosciuta come l’apertura del granchio) apparentemente suicida o forse sarebbe meglio definirla poco convenzionale, perché si evita il controllo centrale per muoversi lateralmente. Vivamente sconsigliata ai principianti, perché si presta il centro all’avversario. E queta volta Dante Torre – il personaggio creato da Sandrone Dazieri dopo la serie bestseller del Gorilla – viene proprio colpito al centro. Al cuore Ramon, come da misticismo cinematografico. Ma è proprio Dante però che attraverso l’apertura del granchio – e di vera e propria apertura si tratta – su una scacchiera digitale, squaderna molti dei contorni di un caso che torna dal passato e che riguarda il giovane Dante.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sandrone Dazieri. La partita a scacchi è contro i demoni

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