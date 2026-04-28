Il governo spagnolo ha annunciato un incremento del 50% della spesa militare, mentre la ministra della Difesa ha ribadito che la Spagna si considera un alleato serio e affidabile della Nato. Questa affermazione si inserisce in un quadro politico in cui il primo ministro, considerato un pacifista dalla sinistra italiana, ha comunque adottato decisioni militari rilevanti. La discussione si concentra sulla relazione tra posizioni ideologiche e scelte strategiche del paese.

«La Spagna è un alleato serio e affidabile della Nato». La frase, ripetuta dalla ministra della Difesa spagnola Margarita Robles, contiene già tutto il cortocircuito politico del momento. Perché mentre in Italia Pedro Sánchez viene spesso evocato come il cavaliere bianco del fronte anti-bellicista, a Madrid il governo socialista ha appena accompagnato la Spagna oltre la soglia del 2% del Pil in spesa militare, con un aumento del 50% nel 2025 e un totale di 40,2 miliardi di dollari. Non esattamente il profilo del monaco trappista della diplomazia. Piuttosto quello di un leader che, tra una polemica con Donald Trump e una dichiarazione sulla “flessibilità” spagnola nella Nato, ha compreso una cosa semplice: nella politica internazionale le pose durano il tempo di una conferenza stampa, i bilanci della Difesa restano.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sánchez idolo pacifista della sinistra italiana, ma ha aumentato la spesa militare del 50%

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