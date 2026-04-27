Con l’annuncio di un incremento del 50% della spesa militare, la Spagna ha previsto per il 2025 un investimento di circa 40,2 miliardi di dollari. La decisione arriva nel momento in cui il governo ha comunicato ufficialmente questa cifra, senza commenti da parte delle forze politiche di opposizione. La notizia si inserisce nel quadro di un aumento degli investimenti nel settore della difesa annunciato dal governo.

Con Pedro Sanchez - lo stesso con cui Elly Schlein fa i selfie e diventato idolo dei Cinque Stelle - la Spagna, nel 2025, ha aumentato la spesa militare del 50%, portandola a un totale di 40,2 miliardi di dollari. Questa è la cifra riportata dall'Istituto Internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (Sipri) che colloca la Spagna tra i primi 15 maggiori investitori militari al mondo con il più forte incremento percentuale su base annua. La spesa militare spagnola raggiunge così il 2,1% del Pil, superando per la prima volta l'obiettivo Nato del 2% concordato nel 2014. L'aumento, secondo il Sipri, è dovuto all’avvio del Piano industriale e tecnologico per la sicurezza e la difesa avvenuto nell'aprile 2025, per il quale il governo spagnolo ha destinato 11,8 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sanchez aumenta la spesa militare del 50%. E adesso Pd e M5S tacciono

Notizie correlate

Campo largo modello Sánchez: no basi agli Usa. Cosa dice la risoluzione sull'Iran di Pd, M5s e Avs"Siamo convinti che il regime teocratico dell'Iran non possa dotarsi di armi nucleari, ma il modo per impedirlo è sempre la via negoziale e...

Spesa militare mai così alta, Vignarca: “I governi riflettono gli interessi del complesso militare industriale”“I dati Sipri sono sempre molto utili a capire il trend di spesa militare globale.

Altri aggiornamenti

Schlein: Aumenta solo spesa militare, potevano dire no come SanchezRoma, 30 dic. (askanews) - Se guardiamo ai tre anni di governo Meloni è scesa la spesa pubblica su sanità, scuola, ricerca, sulle politiche industriali e sulla casa. Dove è aumentata? E' aumentata ... notizie.tiscali.it

Aumenta la spesa per la cena di Natale, raggiunti i 3,5 miliardi. Si fanno più regaliCome ogni anno arrivano puntuali le stime e le speranze degli italiani di trascorrere un Natale migliore e magari più ricco e con più regali. Quasi 9 connazionali su 10 spenderanno fino a 300 euro per ... ansa.it