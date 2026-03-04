La sinistra italiana alla corte di Pedro Sanchez | è il nuovo idolo di Schlein&Co

La sinistra italiana si avvicina con entusiasmo a Pedro Sanchez, considerandolo un punto di riferimento. Recentemente, Sanchez ha espresso pubblicamente la sua posizione contro Donald Trump e le politiche di guerra adottate dagli Stati Uniti. Questa presa di posizione ha attirato l’attenzione dei leader di sinistra in Italia, che hanno mostrato un forte interesse per le sue dichiarazioni e per il ruolo che assume sulla scena internazionale.

Dalla segretaria del Pd a Tomaso Montanari: i progressisti nostrani utilizzano lo scontro con Trump per riportare alla luce il premier spagnolo, reduce da un periodo assai complicato in patria La presa di posizione pubblica ufficiale assunta da Pedro Sanchez contro Donald Trump e la guerra in Iran ha consentito al premier spagnolo di riemergere dalle tenebre politiche e mediatiche dentro le quali era piombato negli ultimi mesi a seguito dell’esplosione degli scandali sessuali e di corruzione che ha coinvolto direttamente collaboratori a lui vicini. “Siamo contrari a questo disastro”, ha dichiarato Sanchez in risposta al presidente degli... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Temi più discussi: Spagna, scossa alla sinistra del Psoe; Se la sinistra resta lontana da Kiev la battaglia per la democrazia sarà più debole; AVS - ALLEANZA VERDI SINISTRA: BONELLI: SPAGNA DIFENDE SUA SOVRANITÀ, ITALIA TRASFORMATA IN PROTETTORATO USA. SOLIDARIETÀ A PEDRO SANCHEZ; Trump attacca Spagna e Uk. Merz: accordi commerciali comprendano Madrid.

Iran, Pedro Sanchez: la posizione della Spagna è no alla guerraLa posizione della Spagna si riassume in poche parole: no alla guerra. E' quanto ha detto il presidente del governo spagnolo all'indomani delle minacce del presidente statunitense Donald Trump di in ... tg24.sky.it

Sanchez bombarolo e il modello che ispira SchleinPrego leggere con attenzione, parla il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez, idolo della sinistra europea (e italiana): «La Spagna, come sapete, non ha bombe nucleari, né portaerei o grandi riserve ... iltempo.it

Pedro Sanchez oggi ha fatto quello che dovrebbe fare un leader europeo: ha risposto alle minacce di Donald Trump senza inchinarsi, ricordando che il diritto internazionale non si piega ai rapporti di forza e che gli errori del passato non si ripetono. Non vale l x.com

Pedro Sanchez dimostra che non essere vassalli di Trump è possibile. Che ci sono circostanze in cui tenere la schiena dritta di fronte agli atti sconsiderati del bullo della Casa Bianca è doveroso. Che anche un Paese che non è una potenza militare può pratic facebook