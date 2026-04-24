Il 24 aprile si ricorda la figura di San Fedele di Sigmaringen, sacerdote cappuccino nato nel 1577 in Svevia. Morì nel 1622, riconosciuto come martire. La sua vita e la sua morte sono legate alla sua attività religiosa e alle persecuzioni dell’epoca. La sua figura è celebrata come esempio di dedizione e fede nel contesto storico delle tensioni religiose del XVII secolo.

San Fedele di Sigmaringen (1577-1622), sacerdote cappuccino e martire, nacque a Sigmaringen in Svevia. Dopo brillanti studi di filosofia e giurisprudenza a Friburgo, esercitò l’avvocatura con rara integrità, tanto da essere ricordato come “l’avvocato dei poveri”, difendendo i più deboli e rifiutando compromessi. La scelta religiosa maturò proprio nell’esperienza del foro: amareggiato dagli abusi e sospinto dal desiderio di una vita più evangelica, entrò tra i Frati Minori Cappuccini, assumendo il nome di Fedele. Ordinato presbitero, si distinse per la predicazione limpida, la direzione spirituale e l’assistenza ai malati, segno di carità pastorale e povertà evangelica.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Fedele di Sigmaringen, sacerdote e martire (1577-1622) – 24 aprile

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