San Giuseppe Artigiano | tra benedizione dei trattori e musica live

Dal 30 aprile al 2 maggio, Villachiaviche e Gattolino organizzano le celebrazioni in onore di San Giuseppe Artigiano, con momenti di benedizione dei trattori e musica dal vivo. Le due località si preparano ad accogliere i partecipanti per tre giorni di eventi, che includono rituali tradizionali e intrattenimento musicale. La manifestazione si svolge in un clima di festa e condivisione tra i residenti e i visitatori.

? Cosa sapere Villachiaviche e Gattolino celebrano San Giuseppe Artigiano dal 30 aprile al 2 maggio.. Il programma unisce riti religiosi, benedizione dei trattori e tradizioni gastronomiche romagnole.. Il 30 aprile alle ore 20.30, il parcheggio di via Pisignano 375 ospiterà la presentazione dei ragazzi di Villachiaviche e Gattolino pronti per i sacramenti, con il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo tra i presenti. La comunità si prepara a celebrare San Giuseppe Artigiano attraverso un programma che intreccia devozione religiosa, tradizioni rurali e momenti di aggregazione sociale tra le strade del borgo. La sequenza degli eventi religiosi inizierà giovedì con la processione che vedrà coinvolta la Banda di Sarsina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Giuseppe Artigiano: tra benedizione dei trattori e musica live Notizie correlate Leggi anche: Villachiaviche in festa per San Giuseppe Artigiano: nel fine settimana musica live, animazione e cucina romagnola Benevento, ritorna la festa in onore di San Giuseppe ArtigianoTempo di lettura: 2 minutiRitorna l’evento annuale della Festa in onore di San Giuseppe Artigiano in contrada Piano Cappelle a Benevento con momenti... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ragusa, iniziano le celebrazioni in onore di San Giuseppe artigiano; La comunità di San Giuseppe Artigiano verso la festa patronale; Celebrazioni in onore di San Giuseppe Artigiano presso la chiesa di San Leonardo; Festa di San Giuseppe artigiano, 1 maggio per il lavoro e la famiglia. Ragusa, iniziano le celebrazioni in onore di San Giuseppe artigianoRagusa si appresta a celebrare con rinnovato slancio la festa di San Giuseppe Artigiano, appuntamento cardine per la vita spirituale di uno dei rioni più popolosi della città e naturale prosecuzione ... lasicilia.it Ragusa, al via le celebrazioni per San Giuseppe ArtigianoIniziano a Ragusa i festeggiamenti per San Giuseppe Artigiano. Programma delle celebrazioni dal 26 aprile alla festa esterna del 3 maggio ... quotidianodiragusa.it Farmacia di turno La Farmacia San Giuseppe Artigiano sarà di turno dal 27 aprile al 3 maggio. Orario continuato: dalle 8:00 alle 20:00 Servizio di guardia farmaceutica: a chiamata dalle 00:00 alle 8:00 Siamo a tua disposizione per ogni necessità, a - facebook.com facebook Don Dino D’Aloia, parroco della chiesa di San Giuseppe Artigiano a San Severo, colpito da un parrocchiano. Solidarietà della diocesi. x.com