San Giovanni via libera al cantiere per trasformare il mercato di via Orvieto

La giunta comunale ha approvato un provvedimento che permette di avviare i lavori di ristrutturazione e trasformazione del mercato situato in via Orvieto, a San Giovanni. Il progetto prevede interventi mirati per modificare l’attuale struttura e migliorarne le funzionalità. La decisione segna l’inizio ufficiale delle attività di cantiere, che riguarderanno le aree dedicate alla vendita e agli spazi comuni del mercato.

Firmato dalla giunta Laddaga il provvedimento che consente di avviare la trasformazione del mercato di via Orvieto.Come diventa il mercato Il documento prevede lo spostamento dei banchi attualmente presenti, così da consentire l’abbattimento dei vecchi chioschi. “Sarà un mercato innovativo, degno.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate "Bilancio equilibrato e più risorse per la comunità", il Comune di San Giovanni libera nuovi fondiÈ stato approvato nel consiglio comunale di San Giovanni in Marignano del 22 aprile il rendiconto della gestione 2025 che conferma un quadro... Mucche in libera uscita a San GiovanniArezzo, 17 febbraio 2026 – Notte insolita a San Giovanni Valdarno, dove una mandria di mucche ha fatto la sua comparsa in area abitata, al Ponte alle... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: San Giovanni Valdarno, 10 anni Tutto Paro – Best of comedy, drama & musical; Finalmente l’acqua torna potabile quasi ovunque, ma la comunicazione dell’emergenza è un corto circuito; Colate di cemento e soldi pubblici per arginare l'unico fiume navigabile della Sardegna. Non ci salverà un muro; Costa del Vesuvio, in giunta il via libera al Masterplan. San Giovanni in Marignano, via libera al bilancio: Sostenibilità la parola chiaveNel corso dell’anno sono stati realizzati investimenti per oltre 1,46 milioni di euro, senza ricorrere a nuovi mutui ... altarimini.it Via libera alla realizzazione della Tangenziale di San Giovanni RotondoSAN GIOVANNI ROTONDO (Foggia)- Il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ha espresso parere favorevole con prescrizioni al progetto di relativo alla Strada statale 89 Garganica, terzo stralcio, della ... lagazzettadelmezzogiorno.it Venerdì 1° maggio, ritorna il Concertone in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, per la 37° edizione. Qui la line-up degli artist, chi ci sarà sul palco - facebook.com facebook Aggredì un uomo a San Giovanni Rotondo perché #gay, condannato in abbreviato con l’aggravante speciale per omofobia a 3 anni e 10 mesi. Ora diventi legge x.com