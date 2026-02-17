Mucche in libera uscita a San Giovanni

Una mandria di mucche è entrata in paese a San Giovanni Valdarno, causando scompiglio nella zona del Ponte alle Forche. Le mucche sono scappate da un campo vicino e si sono trovate a passeggiare tra le case, creando preoccupazione tra i residenti. Il Nucleo di Protezione Civile della Misericordia locale è intervenuto prontamente per mettere in sicurezza gli animali e ripristinare la calma. La presenza delle mucche ha attirato l’attenzione di passanti e automobilisti, alcuni dei quali hanno dovuto fermarsi per evitare incidenti.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – Notte insolita a San Giovanni Valdarno, dove una mandria di mucche ha fatto la sua comparsa in area abitata, al Ponte alle Forche, rendendo necessario l'intervento del Nucleo di Protezione Civile della Misericordia sangiovannese. L'attivazione è scattata dopo la segnalazione della presenza degli animali nei pressi di alcune abitazioni e in prossimità della viabilità urbana. Una situazione che, pur non avendo causato danni, ha richiesto un presidio immediato per prevenire possibili rischi alla circolazione stradale e garantire la sicurezza di residenti e automobilisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mucche in libera uscita a San Giovanni