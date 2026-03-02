San Giovanni a Teduccio agguato in pieno giorno | uomo ucciso a colpi di pistola in strada

Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola in strada questa mattina a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli. L’agguato si è verificato poco prima di mezzogiorno in via Sorrento. Si tratta di un episodio di chiaro stampo camorristico, che ha coinvolto una sparatoria in pieno giorno nella zona. La vittima è stata colpita multiple volte e trasportata d’urgenza in ospedale, ma è deceduta poco dopo.

Killer in azione in pieno giorno nella periferia orientale del capoluogo partenopeo. Un agguato di chiaro stampo camorristico si è consumato oggi, poco prima di mezzogiorno, in via Sorrento, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, come anticipa Il Mattino, la vittima è stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco esplosi in strada. Una vera e propria pioggia di piombo che non gli ha lasciato scampo. L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, ma è morto durante il tragitto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno transennato l'area e avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'agguato.