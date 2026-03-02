Prende a morsi i familiari e li minaccia con una pistola a salve denunciato 54enne violento

Un uomo di 54 anni è stato denunciato dopo aver preso a morsi i familiari e averli minacciati con una pistola a salve durante una lite in casa. I carabinieri di Motta Sant’Anastasia e di Paternò sono intervenuti nei giorni scorsi per sedare la rissa. L’indagine è ancora in corso e i dettagli sull’accaduto sono stati resi noti dalle forze dell’ordine.