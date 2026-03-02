Prende a morsi i familiari e li minaccia con una pistola a salve denunciato 54enne violento
Un uomo di 54 anni è stato denunciato dopo aver preso a morsi i familiari e averli minacciati con una pistola a salve durante una lite in casa. I carabinieri di Motta Sant’Anastasia e di Paternò sono intervenuti nei giorni scorsi per sedare la rissa. L’indagine è ancora in corso e i dettagli sull’accaduto sono stati resi noti dalle forze dell’ordine.
I carabinieri di Motta Sant'Anastasia ed i colleghi di Paternò sono intervenuti per una violenta lite familiare in corso in un'abitazione paternese, nei giorni scorsi. Dopo aver raggiunto l'abitazione indicata, uno stabile su tre livelli, gli investigatori non hanno trovato nessuno in casa.
