San Gabriele | nuovo direttivo snello per rilanciare l’impegno sociale

A Montorio al Vomano, l'Associazione San Gabriele ha annunciato un nuovo direttivo guidato da Albino Valerii. La composizione del gruppo è stata rinnovata con un organico più snello, con l'obiettivo di rafforzare l'attività sociale dell'ente. Il nuovo staff si occuperà di coordinare i progetti e le iniziative in programma, con particolare attenzione alle attività di sostegno e promozione sul territorio.

? Cosa sapere Albino Valerii guida il nuovo direttivo dell'Associazione San Gabriele a Montorio al Vomano.. La struttura snella gestirà il triennio 20262028 e la festa del 5 settembre.. Albino Valerii guida nuovamente l’Associazione San Gabriele a Montorio al Vomano, dopo l’elezione del nuovo direttivo avvenuta il 20 febbraio tra i più di 40 soci che hanno partecipato all’assemblea. La gestione dell’associazione per il triennio 20262028 ha preso ufficialmente il via con l’insediamento di una squadra ristretta, pensata per garantire una risposta rapida e organizzata alle necessità del territorio. Al vertice resta Albino Valerii, figura centrale che ha nascere l’iniziativa grazie all’impegno del padre e ne ha vissuto la rinascita nel 2015 dopo una fase di stasi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Gabriele: nuovo direttivo snello per rilanciare l’impegno sociale Notizie correlate Lega Ortona: Nervegna coordinatore, nuovo direttivo e focus su Terravecchia per rilanciare il territorio.Ortona si prepara a un rinnovato impegno politico con la Lega, guidata ora da Federico Nervegna, ufficialmente nominato coordinatore cittadino. Eletto il nuovo direttivo del Centro sociale Sant’Agata di CepagattiL'assemblea dei soci del Centro sociale ricreativo culturale Sant’Agata di Cepagatti si è riunito per deliberare su alcuni importanti ordini del... Aggiornamenti e dibattiti Associazione San Gabriele Montorio al Vomano: eletto il nuovo direttivoRinnovato il direttivo per il triennio 2026-2028. Elezioni partecipate, nuova struttura operativa e avvio dei lavori per la Festa di San Gabriele 2026 ... abruzzonews.eu Associazione San Gabriele, Albino Valerii riconfermato presidenteEletto e insediato il nuovo direttivo composto da 5 figure: è già al lavoro per l’organizzazione della 13^ Festa di San Gabriele ... ekuonews.it