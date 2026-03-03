Eletto il nuovo direttivo del Centro sociale Sant’Agata di Cepagatti

L’assemblea dei soci del Centro sociale ricreativo culturale Sant’Agata di Cepagatti si è riunita per discutere il bilancio 2025, il programma delle attività del 2026 e la governance del prossimo mandato. Durante l’incontro è stato eletto il nuovo direttivo dell’associazione, che si occuperà di coordinare le attività e le decisioni future. La riunione si è svolta in presenza dei soci iscritti.

L'assemblea dei soci del Centro sociale ricreativo culturale Sant'Agata di Cepagatti si è riunito per deliberare su alcuni importanti ordini del giorno fra cui il bilancio 2025, il programma delle attività del 2026 e la definizione della governance del prossimo mandato.L'apertura dei lavori è.