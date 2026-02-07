Lega Ortona | Nervegna coordinatore nuovo direttivo e focus su Terravecchia per rilanciare il territorio

Ortona si avvicina a una fase di cambiamenti. La Lega ha nominato Federico Nervegna come nuovo coordinatore cittadino e ha formato un nuovo direttivo. Ora punta tutto su Terravecchia per dare una spinta al territorio e coinvolgere la comunità locale. La città si attende un rilancio concreto, con iniziative che mirano a rafforzare la presenza del partito e a risollevare le zone più in difficoltà.

Ortona si prepara a un rinnovato impegno politico con la Lega, guidata ora da Federico Nervegna, ufficialmente nominato coordinatore cittadino. La sezione locale del partito, in un contesto di crescente attenzione alle problematiche del territorio, ha presentato un nuovo direttivo con l'obiettivo di rafforzare la presenza e l'azione della Lega nella comunità ortonese. La nomina, avvenuta in data odierna, 7 febbraio 2026, segna una fase di riorganizzazione interna e di rilancio delle iniziative a sostegno dei cittadini e delle attività economiche locali. Il nuovo direttivo, come emerso dalla comunicazione ufficiale, è composto da figure chiave che affiancheranno Nervegna nel suo ruolo di coordinatore.

