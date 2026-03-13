Il nuovo Samsung Galaxy S26 presenta l'integrazione dell'assistente AI Gemini di Google, che permette di ordinare cibo e prenotare Uber direttamente dal telefono. Dopo mesi di sviluppo e test, questa funzione è ora disponibile sui dispositivi. La collaborazione tra Samsung e Google porta a un'implementazione concreta dell'intelligenza artificiale nelle funzioni quotidiane degli utenti.

Dopo mesi di sviluppo e test, l’assistente AI di Google, Gemini, fa il suo debutto ufficiale sui nuovi Samsung Galaxy S26. L’integrazione tra Google e Samsung porta funzioni pratiche e concrete, andando oltre le semplici ottimizzazioni di sistema: Gemini ora può gestire compiti complessi che prima richiedevano numerosi passaggi manuali tra diverse app. La novità più rilevante riguarda la possibilità di ordinare cibo e prenotare corse tramite ride-sharing direttamente dal Galaxy S26. Fino a pochi giorni fa, questa funzionalità era disponibile solo sugli smartphone Pixel. Secondo quanto riportato da 9to5Google, al momento del lancio iniziale la funzione non era ancora attiva. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Samsung Galaxy S26 integra Gemini AI per ordinare cibo e prenotare Uber

Articoli correlati

Samsung galaxy s26 lancio in diretta: specifiche s26 s26 plus s26 ultra prezzo data di uscita e galaxy buds 4 cosa aspettarsiun’anticipazione mirata e professionale sull’evento di rivelazione della nuova gamma galaxy, confermato ufficialmente per oggi.

Galaxy s26 integra perplexity nell’offerta di intelligenza artificiale di samsunggalaxy ai si evolve con un approccio multi?agent guidato da perplexity, accompagnato dall’aggiornamento one ui 8.

Aggiornamenti e notizie su Samsung Galaxy S26

Temi più discussi: La serie Samsung Galaxy S26 e la serie Galaxy Buds4 ora disponibili in tutto il mondo; Recensione Samsung Galaxy S26 Ultra: il Privacy Display fa la differenza?; Recensione Samsung Galaxy S26: compatto e sempre più smart-phone; Samsung Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro: qual è il miglior smartphone del 2026?.

Recensione Samsung Galaxy S26: compatto e sempre più smart-phoneLa nostra recensione di Samsung Galaxy S26, il compatto della famiglia che combina tante buone cose con altre in cui è rimasto indietro in modo preoccupante ... tuttoandroid.net

Samsung annuncia la disponibilità di Galaxy S26 e Galaxy Buds4Samsung lancia globalmente Galaxy S26 e Galaxy Buds4: smartphone con Galaxy AI, Privacy Display e nuovi auricolari hi-fi con ANC. techprincess.it

Samsung. . Quante scoperte a bordo di Galaxy S26 Experience Bus! Raggiungi le ultime fermate per scoprire tutte le funzionalità di #GalaxyS26Ultra! - facebook.com facebook

Recensione Samsung Galaxy S26 Ultra: il Privacy Display fa la differenza x.com