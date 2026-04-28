Sampierdarena rogo in cucina | madre e figlio feriti dal fumo

Martedì 28 aprile si è sviluppato un incendio in una cucina di corso Martinetti a Sampierdarena, provocando due feriti. Una donna di 45 anni e un bambino sono rimasti coinvolti dal fumo e sono stati portati in ospedale. La donna si trova in codice rosso al San Martino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e gestire le operazioni di soccorso.

? Cosa sapere Incendio in cucina in corso Martinetti a Sampierdarena martedì 28 aprile: due feriti.. La donna di 45 anni è in codice rosso al San Martino.. Un incendio ha devastato un appartamento in corso Martinetti a Sampierdarena intorno alle ore 13 di questo martedì 28 aprile 2026, lasciando una donna di 45 anni in condizioni critiche e il figlio ventenne ferito. Le fiamme hanno colpito l’abitazione nel cuore del quartiere, probabilmente partendo dalla zona della cucina. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare il rogo, mentre sul posto si è attivata una complessa macchina dei soccorsi coordinata dal 118. Oltre ai pompieri, l’intervento ha coinvolto l’automedica Golf 4 e le squadre della Croce Oro Sampierdarena insieme ai Volontari Soccorso Fiumara.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sampierdarena, rogo in cucina: madre e figlio feriti dal fumo Notizie correlate Rogo in cucina a Sforzacosta: salvati coppia e gatto dal fumoUn guasto elettrico a un elettrodomestico ha scatenato un incendio in un’abitazione di Sforzacosta, frazione di Macerata, costringendo i soccorsi a... Leggi anche: Lascia la pentola sul fornello e si addormenta: cucina avvolta dal fumo