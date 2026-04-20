Rogo in cucina a Sforzacosta | salvati coppia e gatto dal fumo

Questa mattina alle prime ore, un incendio si è sviluppato in un’abitazione di Sforzacosta a causa di un guasto elettrico a un elettrodomestico. Le fiamme hanno provocato molto fumo all’interno dell’appartamento, ma la coppia residente e il loro gatto sono stati tratti in salvo dai soccorritori intervenuti rapidamente. L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e spegnere le fiamme.

Un guasto elettrico a un elettrodomestico ha scatenato un incendio in un’abitazione di Sforzacosta, frazione di Macerata, costringendo i soccorsi a un intervento tempestivo questa mattina intorno alle 7:30. Una coppia di mezza età è stata estratta dall’edificio in via Bruno Tano dopo aver subito una lieve inalazione di fumo, mentre i Vigili del Fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza anche il gatto della famiglia. L’intervento dei soccorsi in via Bruno Tano. Il rogo si è propagato rapidamente quando le fiamme, originate da un cortocircuito in un apparecchio da cucina, hanno iniziato a riempire le stanze di fumo. Gli abitanti dell’appartamento hanno percepito immediatamente il pericolo e sono rimasti all’interno con l’obiettivo prioritario di proteggere il proprio animale domestico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo in cucina a Sforzacosta: salvati coppia e gatto dal fumo Notizie correlate Monte Urano: auto in fiamme, salvati i mezzi vicini dal rogoUn incendio ha coinvolto un veicolo nel pomeriggio di oggi a Monte Urano, in contrada Monte. Leggi anche: Rogo nell’ex fabbrica abbandonata. Salvati dal fuoco quattro senzatetto: "L’edificio va messo in sicurezza" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio in cucina a Caldogno, fiamme domate in pochi minuti; Incendio in cucina: fiamme domate dai vigili del fuoco; Caldogno, incendio in cucina in via Monte Grappa; Incendio in pieno centro a Milano, fiamme in un appartamento di corso Monforte: evacuato il palazzo. Incendio in un appartamento a Macerata, i vigili del fuoco salvano una coppiaUn apparecchio da cucina è andato in cortocircuito e ha provocato un rogo in una casa a Sforzacosta, una frazione di Macerata. Nell'abitazione vive una coppia di mezza età, rimasta leggermente intossi ... ansa.it Caldogno, incendio in cucina in via Monte GrappaPaura questa mattina a Caldogno dove un improvviso incendio in cucina ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del fuoco in via Monte Grappa. vicenzareport.it Fatture fino a 75mila euro inviate alle famiglie dei feriti nel rogo di Crans-Montana, dopo i ricoveri all’ospedale di Sion. Parla l’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado - facebook.com facebook