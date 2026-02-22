Lascia la pentola sul fornello e si addormenta | cucina avvolta dal fumo

Una donna ha dimenticato una pentola sul fornello e si è addormentata, causando l’emissione di fumo nell’appartamento di via Cartiera a Porcia. La cucina si è riempita di vapori e odori intensi, spingendo i vicini a chiamare i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l’abitazione e ventilare l’ambiente. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha creato apprensione tra i residenti.

Il fatto è successo in via Cartiera a Porcia. Coinvolta una donna di 62 anni Attimi di paura nella serata di venerdì 20 febbraio in via Cartiera a Porcia. I vigili del fuoco sono intervenuti a seguito della presenza di fumo all'interno di un appartamento. Da quanto si apprende una donna di 62 anni si è addormentata dopo aver lasciato la pentola a pressione sul fornello. Con il passare del tempo la carne presente nel contenitore si è completamente bruciata. A causa della combustione, il fumo ha avvolto la cucina fino all'arrivo dei soccorsi. La segnalazione è scattata intorno alle 23 dopo che è stato avvertito del forte odore causato dal gas proveniente dalla cucina.

