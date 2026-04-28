Il vicepremier ha incontrato i Trevallion in un incontro durato circa un’ora, durante il quale ha commentato la condizione dei bambini reclusi, affermando che stanno peggio. Ha definito come una violenza istituzionale ciò che descrive come una situazione di reclusione dei bambini, affermando di sentirsi rabbrividire come genitore di fronte a questa realtà. La discussione si è concentrata sulla condizione delle famiglie coinvolte e sulle implicazioni di tale situazione.

Incontro di un’ora con i Trevallion. Il vicepremier: «I bimbi reclusi stanno peggio». «È una violenza istituzionale che da genitore, veramente, mi fa rabbrividire. Loro scelgono l’Italia e l’Italia risponde così? Mi vergogno». Così il vicepremier Matteo Salvini ieri a Palmoli per incontrare i coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Una visita in primis per ascoltare e mettersi a disposizione, ha spiegato, perché la politica non può fare molto data la vicenda giudiziaria in corso. «Invito però tutti a mettersi la mano sulla coscienza. Certo, questa famiglia ha un modello educativo diverso da quello solito: questo è un reato? No. C’è violenza, droga, abuso? No.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Salvini vede la famiglia nel bosco: «Violenza istituzionale da brividi»

SALVINI E LE MENZOGNE SULLA FAMIGLIA NEL BOSCO, come stanno davvero le cose

Notizie correlate

Famiglia nel bosco, Matteo Salvini parla di "violenza istituzionale": lo sfogo del leader della LegaMatteo Salvini è tornato a parlare del caso della famiglia nel bosco, criticando la scelta di portare via i figli ai genitori Nathan Trevallion e...

Famiglia nel bosco, la perizia psichiatrica: “Incapacità genitoriale. No al ricongiungimento coi figli”. La Lega insorge: “Violenza istituzionale”L’Aquila, 28 aprile 2026 – “Inadeguate capacità genitoriali” che “avrebbero inciso sullo sviluppo neuropsicologico dei bambini, determinandone una...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, Salvini 'bimbi lontani da 5 mesi è fuori dal mondo'; Salvini incontra la famiglia nel bosco: Per i bimbi più socialità qui che a Roma e Milano; Salvini incontra Nathan e Catherine, i genitori della famiglia nel bosco a Palmoli; Lega, manifestazione a Milano. Salvini: 'No esercito europeo di Macron, sì a gas e petrolio russi'.

Salvini incontra la famiglia nel bosco: è violenza di Stato | Hanno sistemato tutto, cosa si aspetta ora?Matteo Salvini a Palmoli presso la famiglia nel bosco: l'incontro con Nathan e Catherine e l'appello, riportate i figli, basta sofferenze ... ilsussidiario.net

Famiglia nel bosco, la perizia: Incapacità genitoriale. Salvini incontra Nathan e CatherineDoccia gelata per la famiglia nel bosco, ed in particolare per i genitori Nathan e Catherine che hanno anche avuto modo di vedere Salvini. newsmondo.it

*Brennero, Borchia (Lega): Contro restrizioni Austria, ribadita posizione Italia in udienza Corte* Bruxelles, 21 apr. - "Dopo una lunga serie di ministri a dir poco evanescenti in materia, oggi, grazie al lavoro di Matteo Salvini, l'Italia vede la luce in fondo al tunnel. - facebook.com facebook