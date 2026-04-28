Famiglia nel bosco la perizia psichiatrica | Incapacità genitoriale No al ricongiungimento coi figli La Lega insorge | Violenza istituzionale

Una famiglia residente in un’area boschiva si trova al centro di un procedimento giudiziario dopo che una perizia psichiatrica ha stabilito l’incapacità genitoriale. Secondo il rapporto, le condizioni mentali dei genitori non consentirebbero di garantire un adeguato sviluppo dei figli, portando alla decisione di non procedere con il ricongiungimento familiare. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di alcuni esponenti politici, che hanno denunciato presunte ingiustizie da parte delle autorità.

L’Aquila, 28 aprile 2026 – “Inadeguate capacità genitoriali” che “avrebbero inciso sullo sviluppo neuropsicologico dei bambini, determinandone una condizione di immaturità” e a causa delle quali ''la richiesta di immediato ricongiungimento familiare o di affido esclusivo al padre appare priva di fondamento clinico e giuridico'’. https:www.quotidiano.netvideocronacafamiglia-nel-bosco-mai-pensato-di-vivere-cosi-tanta-sofferenza-ytll3836 E’ quanto stabilisce la perizia psichiatrica depositata ieri al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che ha confermato la sussistenza di una condizione di incapacità genitoriale per la cosiddetta ''famiglia del bosco' '.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Famiglia nel bosco, la perizia psichiatrica: “Incapacità genitoriale. No al ricongiungimento coi figli”. La Lega insorge: “Violenza istituzionale” Notizie correlate Famiglia nel bosco, perizia psichiatrica conferma incapacità genitoriale di Nathan e CatherineLa perizia psichiatrica gela le speranze di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della famiglia del bosco di Palmoli. Famiglia del bosco, la perizia: “Incapacità genitoriale”. Il 15 maggio la decisione sul ricongiungimentoIn attesa della decisione della Corte di appello dell’Aquila, che dovrà esprimersi entro il 15 maggio sul ricongiungimento della “famiglia del bosco”... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Famiglia nel bosco: i genitori tornano nel casolare e iniziano i lavori di ristrutturazione; Quanta crudeltà contro i miei figli, la mamma della 'famiglia nel bosco' alla Camera; Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan tornano nel casolare; Famiglia del bosco, la Corte d’Appello decide sull’allontanamento dei bimbi. Famiglia nel bosco, la perizia psichiatrica: Incapacità genitoriale. No al ricongiungimento coi figli. La Lega insorge: Violenza istituzionaleIl documento, composto da 196 pagine e firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, evidenzia competenze ritenute inadeguate nella coppia anglo-australiana residente a Palmoli ... quotidiano.net Famiglia nel bosco, la perizia psichiatrica: Genitori inadeguati, no a ricongiungimentoNathan Trevallion e Catherine Birmingham, madre e padre della cosiddetta famiglia nel bosco, sarebbero genitori inadeguati. La perizia psichiatrica depositata ieri al Tribunale per i Minorenni dell’ ... adnkronos.com Seconda stagione, episodio 4: "La Famiglia nel Bosco incontra il Capostazione di Alanno". Il cencio. Quotidiano lercio d'Abruzzo facebook Famiglia nel bosco, la psichiatra del Tribunale dei minori: «Incapacità genitoriale. I bimbi restino nella struttura protetta» x.com