Matteo Salvini ha commentato il caso di una famiglia nel bosco, parlando di una presunta

Matteo Salvini è tornato a parlare del caso della famiglia nel bosco, criticando la scelta di portare via i figli ai genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Secondo il leader della Lega, è stata “una scelta vergognosa da parte delle istituzioni italiane, una scelta di violenza istituzionale”. L'attacco di Matteo Salvini sulla famiglia nel bosco Il nuovo allarme sui figli della famiglia nel bosco Tensione con Catherine nella casa famiglia di Vasto L’attacco di Matteo Salvini sulla famiglia nel bosco In alcune dichiarazioni riportate da Askanews, Matteo Salvini, commentando il caso della famiglia nel bosco, ha detto: “Portare via dei bimbi è l’ultima delle scelte da fare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Matteo Salvini parla di "violenza istituzionale": lo sfogo del leader della Lega

Umberto Bossi contro Matteo Salvini, quando il fondatore della Lega invocò “un nuovo leader”Dopo la morte di Umberto Bossi torna attuale lo storico scontro con Matteo Salvini.

Rai: A "Farwest" questa sera intervista esclusiva ad Andrea Sempio. Il caso della famiglia del bosco, con l'intervento del vicepremier Matteo Salvini.Con un'intervista esclusiva ad Andrea Sempio, martedì 17 marzo su Rai 3, torna "Farwest", la trasmissione condotta da Salvo Sottile, alle 21.

Famiglia nel bosco, Salvini: Separarli a Natale violenza di Stato senza senso

Temi più discussi: Che strano, dopo il referendum sulla giustizia della famiglia nel bosco non ne parla più nessuno; Arif Negrini trovato morto in casa, il sindaco di Caspoggio aveva 46 anni: il ricordo di Matteo Salvini; Famiglia nel bosco, Nathan firma per una nuova casa (gratuita) a Palmoli, ma per ora rimarrà vuota: Andrò ad abitarci solo dopo il ricongiungimento; Emiliano Fittipaldi: Una villa a prezzo stracciato, ecco il grande affare di Matteo Salvini.

Famiglia nel bosco, Matteo Salvini parla di violenza istituzionale: lo sfogo del leader della LegaMatteo Salvini ha parlato del caso della famiglia nel bosco, definendo la scelta di togliere i bambini ai genitori una violenza istituzionale. virgilio.it

Salvini, famiglia nel bosco un caso di violenza istituzionale raccapricciante(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Il caso della 'famiglia nel bosco' è un caso di violenza istituzionale raccapricciante che mi preoccupa fortemente da papà, perché potrebbe accadere nelle case di chiunque. notizie.tiscali.it

"Non c'è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa nella sede della Stampa Estera sul tema del car - facebook.com facebook

Ue: Salvini, a manifestazione Milano anche Bardella e Wilders “Ci saranno Geert Wilders, Jordan Bardella, il premier ceco Andrej Babis, ci saranno spagnoli, portoghesi, gli ungheresi, gli austriaci e i fiamminghi. Ci saranno tutti i gruppi del terzo gruppo al Parl x.com