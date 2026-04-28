Martedì 28 aprile, un esponente politico ha incontrato i genitori di una famiglia nel comune di Palmoli, in seguito a un provvedimento giudiziario. L'incontro si è svolto nel contesto di una vicenda che coinvolge la famiglia del bosco e le autorità legali. La visita è stata annunciata come un supporto al caso e si è tenuta nel rispetto delle procedure legali in corso.

? Cosa sapere Salvini incontra i genitori Trevallion a Palmoli martedì 28 aprile dopo il provvedimento giudiziario.. Il vicepremier sostiene la capacità dei genitori di garantire cure e istruzione ai figli.. Il vicepremier Matteo Salvini si è fermato nelle campagne di Palmoli nel primo pomeriggio di questo martedì 28 aprile, incontrando Catherine Birmingham e Nathan Trevallion per un colloquio di circa un’ora. Il leader della Lega, rientrando da una trasferta a Foggia, ha visitato i genitori della cosiddetta famiglia del bosco, ricevendo in dono delle uova fresche dai coniugi durante l’incontro avvenuto nei pressi dell’abitazione isolata. Il dialogo tra il Palazzo e la realtà dei Trevallion.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvini tra i Trevallion: il sostegno al caso della famiglia del bosco

Cos’è questa storia della “Famiglia del Bosco” e cosa c’entra Salvini

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