Con un'intervista esclusiva ad Andrea Sempio, martedì 17 marzo su Rai 3, torna "Farwest", la trasmissione condotta da Salvo Sottile, alle 21.20 su Rai 3. Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, racconta per la prima volta davanti alle telecamere la sua versione dei fatti. A seguire, il caso della famiglia nel bosco, con l'intervento del vicepremier Matteo Salvini. Mentre lo scontro istituzionale rimane acceso, gli inviati della trasmissione sono riusciti a parlare con la psicologa Valentina Garrapetta che aveva condiviso su Facebook alcuni messaggi fortemente critici nei confronti della coppia anglo-australiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rai: A "Farwest" questa sera intervista esclusiva ad Andrea Sempio. Il caso della famiglia del bosco, con l'intervento del vicepremier Matteo Salvini.

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