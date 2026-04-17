La sagra dei baccelli e formaggio

Il Circolo ANSPI Traiana annuncia il ritorno della tradizionale “Sagra dei Baccelli e Formaggio”, evento che si terrà sabato 25 aprile 2026 a partire dalle 16:00. La manifestazione si svolgerà presso il circolo e prevede la celebrazione di una delle ricorrenze più antiche e apprezzate della comunità locale. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative annuali dedicate alle tradizioni gastronomiche della zona.

Torna la storica “Sagra dei Baccelli e Formaggio” al Circolo ANSPI TraianaTraiana si prepara a rivivere una delle sue tradizioni più amate con la rievocazione della storica “Sagra dei Baccelli e Formaggio”, in programma sabato 25 aprile 2026 dalle ore 16:00 presso il Circolo ANSPI Traiana.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Pasta e ceci alla toscana ATOMICA! guanciale croccante e una camionata di scamorza affumicata!! Notizie correlate Sagra dello Stuppolo ‘Sagra di Qualità’, la Pro Loco dedica il riconoscimento a MaurizioLa Campania si conferma terra di tradizioni autentiche e qualità riconosciuta a livello nazionale. “Sagra bagnata, sagra sfortunata”: si chiude l’edizione più piovosa degli ultimi anniSold out al Palacongressi per i due spettacoli che hanno sostituito la sfilata dei gruppi e la cerimonia di consegna del Tempio d’Oro nella Valle dei...