Liguria | un milione al Carlo Felice per salvare il teatro e il Festival

La Regione Liguria ha approvato un disegno di legge che prevede l’erogazione di un milione di euro in via straordinaria a favore della Fondazione Teatro Carlo Felice. La decisione arriva in un momento in cui il teatro e il Festival sono alle prese con difficoltà finanziarie. La somma prevista è destinata a sostenere le attività culturali e le iniziative in programma nei prossimi mesi.

La Giunta della Regione Liguria ha approvato un disegno di legge che prevede l’erogazione di un milione di euro in via straordinaria a favore della Fondazione Teatro Carlo Felice. Questo stanziamento supplementare, che si aggiunge ai finanziamenti ordinari già previsti, mira a garantire la continuità delle attività programmate per il 2025, con un particolare sulla realizzazione del Festival Internazionale di Nervi. Il provvedimento attende ora il passaggio necessario presso il consiglio regionale per la conferma definitiva dei fondi. Tra salvaguardia artistica e indagini contabili. L’intervento economico della Regione si inserisce in un clima di forte pressione istituzionale per il teatro lirico genovese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria: un milione al Carlo Felice per salvare il teatro e il Festival L'Orchestra del Carlo Felice al Teatro delle Clarisse di Rapallo per una serata dedicata a MozartGiovedì 26 febbraio il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo accoglie l'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova per una serata interamente... Al Teatro Carlo Felice una nuova produzione di “Tristan und Isolde”, capolavoro di Richard WagnerCapolavoro che inaugura una nuova concezione del dramma musicale, Tristan und Isolde sarà diretto da Donato Renzetti, con la regia di Laurence Dale,... Temi più discussi: Carlo Felice: dalla Regione un milione per la Fondazione; Regione Liguria, via libera dalla giunta a un milione al Teatro Carlo Felice; Un milione in più al Carlo Felice, la giunta regionale muove la prima pedina. Ora deciderà il Consiglio -; Dalla Regione un milione a sostegno del Carlo Felice. Terrile: Situazione non è tranquilla. Teatro Carlo Felice, ok della Giunta regionale al sostegno straordinario da 1 milione di euroSi tratta dello stanziamento di un contributo integrativo straordinario per il 2025, che si aggiunge al finanziamento ordinario. Ora la proposta passerà ... ilsecoloxix.it Dalla Regione un milione a sostegno del Carlo Felice. Terrile: Situazione non è tranquillaVia libera della Giunta regionale della Liguria al disegno di legge per il sostegno alla Fondazione Carlo Felice, prevedendo lo stanziamento di un contributo integrativo straordinario di un milione di ... primocanale.it Regione Liguria, via libera dalla giunta a un milione al Teatro Carlo Felice x.com Terminati i #lavori sulla statale 131 Carlo Felice a #Macomer Un #investimento di 4 milioni di euro per migliorare il tratto tra il km 142,700 e il km 145,800, con nuove barriere di sicurezza e un sistema di drenaggio idraulico - facebook.com facebook