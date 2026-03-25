Attrezzature e sussidi didattici per alunni con disabilità la Regione stanzia 1 milione | ecco come accedere al contributo

La Regione Siciliana ha approvato un finanziamento di un milione di euro destinato alle scuole statali dell’isola. La somma è finalizzata all’acquisto di attrezzature e sussidi didattici specifici per studenti con disabilità. La misura mira a sostenere l’inclusione scolastica e garantire strumenti adeguati per favorire l’apprendimento degli alunni con bisogni speciali. Le scuole interessate possono accedere ai fondi attraverso procedure specifiche.