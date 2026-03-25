Attrezzature e sussidi didattici per alunni con disabilità la Regione stanzia 1 milione | ecco come accedere al contributo
La Regione Siciliana ha approvato un finanziamento di un milione di euro destinato alle scuole statali dell’isola. La somma è finalizzata all’acquisto di attrezzature e sussidi didattici specifici per studenti con disabilità. La misura mira a sostenere l’inclusione scolastica e garantire strumenti adeguati per favorire l’apprendimento degli alunni con bisogni speciali. Le scuole interessate possono accedere ai fondi attraverso procedure specifiche.
La Regione Siciliana rafforza il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio destinando un contributo straordinario di un milione di euro alle scuole statali dell'Isola per l’acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici finalizzati a migliorare la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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