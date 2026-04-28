Salva un’anziana caduta nel fossato | pakistano due volte eroe anzi tre

Un cittadino pakistano ha rischiato due volte la propria sicurezza per aiutare un’anziana caduta in un fossato. L’uomo ha subito prestato soccorso e, nonostante il pericolo, si è impegnato a portarla in salvo. La vicenda si è svolta il 28 aprile in una località vicino al fiume Riva del Po, dove il suo intervento ha attirato l’attenzione di testimoni e autorità presenti sul posto.

Riva del Po, 28 aprile 2026 – Alla fine quello di salvare gli altri rischia di diventare il suo mestiere. Aftab Ahmed, 34 anni, un ragazzone arrivato dal Pakistan in Italia con il decreto flussi, ha salvato la vita l’altro giorno – era sabato mattina, le dieci – ad un’anziana che era caduta in un fosso. Non riusciva più a muoversi, bloccata oltre quella sponda scoscesa, spaventata. E lui, insieme ad un amico, l’ha sollevata tra le sue braccia e l’ha aiutata ad rialzarsi. Un gesto d’affetto verso quella pensionata, quasi 90 anni, che tremava per la brutta avventura. Dieci e lode, un atto d’umanità. Anche qualcosa di più. Nel 2025 col fratello aiutò una donna colpita da aneurisma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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