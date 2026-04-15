Dyson Spot+Scrub AI passa 15 volte sulle macchie più ostinate eppure ha un difetto anzi due

Il nuovo Dyson Spot+Scrub AI è in grado di passare fino a 15 volte sulle macchie più ostinate, promettendo una pulizia approfondita. Tuttavia, sono stati riscontrati due difetti che riguardano il funzionamento e la durata della batteria. La macchina viene testata e recensita da esperti, che segnalano queste criticità nonostante le alte capacità di rimozione delle macchie. La recensione è stata pubblicata sulla rivista GQ Italia.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il Dyson Spot+Scrub AI rappresenta uno dei tentativi più ambiziosi di Dyson di imporsi nel competitivo mercato dei robot domestici intelligenti. Se tra le scope elettriche il dominio del brand britannico è indiscusso, la stessa cosa non si può dire nel mercato dei robot aspirapolvere dove l'azienda guidata da James Dyson deve vedersela contro la leadership delle aziende cinesi che, oramai, hanno spodestato una volta per tutte la vecchia iRobot dei Roomba. A...🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Dyson Spot+Scrub AI passa 15 volte sulle macchie più ostinate, eppure ha un difetto (anzi due) Dyson Spot and Scrub AI Review: The Future of Cleaning… Not Quite Notizie correlate Dyson Spot+Scrub: lo sporco invisibile a 999€Il mercato domestico italiano registra oggi un’offerta significativa su Amazon per il nuovo Dyson Spot+Scrub AI, sceso da 1199€ a 999€. Chi è Elia Del Grande che ha sterminato la famiglia nel 1998: fuggito due volte e due volte arrestatoDel Grande era riuscito a fuggire una seconda volta dopo l'evasione dello scorso settembre durata 13 giorni. Una raccolta di contenuti Dyson Spot+Scrub AI, pulizia perfetta senza manutenzione e senza aloniIl robot Spot+Scrub AI di Dyson debutta nel settore dei dispositivi autonomi intelligenti, sempre più apprezzati per la loro capacità di gestire la pulizia quotidiana della casa senza bisogno di un ... milanofinanza.it Dyson Spot+Scrub AINone ... msn.com