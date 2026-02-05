Prevenzione e salute sul lavoro | screening oncologici e Hcv gratuita con Formedil e Cassa Edile

Formedil di Foggia e la Cassa Edile di Capitanata lanciano una nuova campagna di prevenzione per i lavoratori. Nei prossimi giorni, i dipendenti potranno sottoporsi gratuitamente a screening oncologici e controlli HCV, grazie alla collaborazione con lo Spesal della Asl di Foggia e al Centro Screening Oncologico Mobile. L’obiettivo è aiutare i lavoratori a prendersi cura della loro salute, offrendo servizi facilmente accessibili sul territorio.

Formedil Foggia e la Cassa Edile di Capitanata, in collaborazione con lo Spesal della Asl Foggia e con il supporto del Centro Screening Oncologico Mobile, avviano una importante campagna di prevenzione sanitaria rivolta ai lavoratori del territorio.L’iniziativa ha come obiettivo principale la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Formedil CassaEdile

Nella giornata di oggi, si è tenuta una conferenza stampa promossa da Asl Foggia presso la sede di via Michele Protano, dedicata alla promozione degli screening oncologici in Capitanata.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Formedil CassaEdile

Argomenti discussi: Febbraio, mese della salute: a Reggello un ciclo di incontri dedicati al benessere e alla prevenzione; Salute e sicurezza in ottica di genere; Salute e ambiente. Al via il Programma triennale prevenzione, One Health e governance integrata; Sicurezza e salute, la Lombardia testa la prima legge regionale: formazione al centro.

Prevenzione è salute: così piazza Verdi ha accolto la prima tappa 2026 della campagna nazionaleAllestiti stand informativi e ambulatori mobili. Oltre agli screening, in molti hanno partecipato alle attività di sensibilizzazione e a consulenze specialistiche ... palermotoday.it

Prevenzione è Salute: riparte da Palermo la campagna nazionale di prevenzione con screening ed educazione alla saluteIl 3 febbraio a Palermo, in Piazza Verdi stand informativi e ambulatori mobili dedicati alla prevenzione cardiovascolare, cardiometabolica e alla salute femminile ... insanitas.it

Iniziativa di FORMEDIL Foggia e Cassa Edile di Capitanata, in collaborazione con lo SPESAL della ASL Foggia e con il supporto del Centro Screening Oncologico Mobile Leggi l'articolo su StatoQuotidiano.it https://www.statoquotidiano.it/05/02/2026/foggi facebook