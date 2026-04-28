Un’indagine condotta a marzo 2026 rivela che solo il 4% degli italiani si sente in salute ottimale, mentre l’84% valuta il proprio stato di benessere come mediocre, tra il semplice stare bene e il discreto. Questi dati mostrano una situazione in cui la maggior parte delle persone si accontenta di un livello minimo di salute e benessere, senza raggiungere condizioni eccellenti. La ricerca riflette una percezione diffusa di fragilità e insoddisfazione riguardo allo stato di salute generale.

? Cosa sapere Indagine marzo 2026: solo il 4% degli italiani dichiara una salute ottimale.. L'84% degli intervistati riporta un benessere mediocre tra il semplice stare bene e il discretamente.. Solo il 4% degli italiani dichiara di godere di una salute ottimale, secondo i dati dell’indagine condotta a marzo 2026 su 3.000 cittadini adulti, che rivelano come la maggioranza della popolazione si accontenti di un benessere mediocre. In occasione della Giornata Mondiale della Salute celebrata all’inizio di aprile, è emerso un quadro preoccupante che descrive un Paese che non sta davvero bene, pur non essendo malato. La ricerca ha evidenziato come l’84% degli intervistati si collochi in una fascia di benessere che va dal semplice stare bene (40%) al rassegnato discretamente (44%).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute in Italia: solo il 4% sta bene, l’84% si accontenta del minimo

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