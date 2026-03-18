Mammucari? No problem Il morto sta bene in salute

Peppe Iodice debutta al cinema con «Mi batte il cuore», una commedia surreale ambientata tra Napoli e la provincia. Il film combina elementi di ironia e riflessione, affrontando temi legati alla vita e alla morte. La pellicola rappresenta un passo importante per l’attore e comico, che si confronta con un genere diverso rispetto al suo passato. La produzione ha coinvolto diverse location italiane e un cast nazionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Peppe Iodice sbarca al cinema con «Mi batte il corazón», una commedia surreale ambientata tra Napoli e provincia, che mescola ironia e riflessione sulla vita e sulla morte. Come racconta Alessandra Farro su Il Mattino, il film segna il debutto sul grande schermo dell’attore, reduce dal successo televisivo di «Peppy Night». Alessandra Farro su Il Mattino sottolinea come la pellicola sia diretta da Francesco Prisco e ambientata tra Chiaia, il lungomare e l’area vesuviana. Il protagonista, Peppe Iovine, è un uomo qualunque che si ritrova a vivere un’esperienza straordinaria: muore e poi torna in vita durante il proprio funerale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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