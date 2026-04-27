Negli ultimi tempi si parla di un nuovo stile che permette di avere capelli curati senza troppi sforzi. Basta scegliere un taglio di capelli sfilato e ben fatto, che si mantiene in ordine da solo. Questa tendenza si sta diffondendo tra chi desidera un aspetto curato senza passare molto tempo davanti allo specchio. Alla base c’è l’adozione di un taglio pratico, che richiede poca attenzione quotidiana.

T aglio di capelli impeccabile, impegno minimo. C’è un nuovo lusso per quel che riguarda i capelli: non doversene perndere troppa cura. Entra in gioco allora un bel “ lazy haircut, un taglio capelli che promette di essere sempre a posto, con poca fatica. Inoltre, aiuta a valorizzare e ringiovanire i lineamenti, dare movimento alla chioma, far sembrare sempre a posto, senza dover ricorrere a chissà quale styling. I 3 caschetti dell’estate 2025: Selena, Sofia e Cate riscrivono le regole del taglio corto X Lazy haircut, il taglio smart per capelli in ordine da solo. Lunghezze calibrate, layering impercettibile e una texture vissuta che accompagna il volto invece di irrigidirlo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Capelli impeccabili, impegno minimo? Basta un caschetto sfilato che sta a posto da solo

Capelli Sottili Ecco un’idea di Taglio per un Bob a tutto Volume VI PIACE

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Si parla di: Lazy cut, il taglio di capelli per pigre, che sta a posto da solo.

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