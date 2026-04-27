Oggi all’Università di Roma è partita un’iniziativa di prevenzione organizzata dal Camper della Salute, risultato di una collaborazione tra l’azienda sanitaria locale e l’ateneo. La campagna prevede la presenza di un veicolo mobile che offre servizi di controlli e screening ai visitatori e studenti, portando così l’assistenza sanitaria direttamente nei viali dell’università. L’obiettivo è favorire l’accesso ai servizi di prevenzione in modo pratico e immediato.

Non solo lezioni ed esami: all’Università si fa anche prevenzione, e la si fa ‘sul campo’. È una bella iniziativa quella partita oggi alla Sapienza di Roma, frutto dell’intesa fra Asl Roma 1 e la Rettrice Antonella Polimeni, che porta la salute nei viali dell’ateneo. Il Camper della Salute, nel piazzale antistante i Propilei (Piazzale Aldo Moro), offre a studenti, personale universitario e cittadini la possibilità di accedere a esami diagnostici e vaccinazioni gratis e senza prenotazione. Un’iniziativa che punta a intercettare precocemente patologie oncologiche e infettive, portando la sanità pubblica direttamente sul territorio e avvicinandola a giovani e meno giovani.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Prevenzione alla Sapienza, tutti gli appuntamenti del Camper della Salute

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